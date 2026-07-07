Gaeta, Grandi Vele: conclusa la XXIII edizione nel Golfo

Si è conclusa con grande partecipazione la XXIII edizione di Grandi Vele – Incontro con le Vele d’Epoca, che ha avuto luogo nel bellissimo Golfo di Gaeta, attirando equipaggi e appassionati di vela. Questo evento, ultima tappa del circuito AIVE prima della pausa estiva, ha ribadito l’importanza di Gaeta come meta per chi ama il mare.

Durante le due giornate di regate, i partecipanti hanno goduto di condizioni meteorologiche favorevoli, affrontando un percorso costiero che prevedeva una boa a Torre Sant’Agostino, insieme a un tracciato più breve nei pressi di Punta Stendardo. Le storiche vele hanno animato il golfo, creando uno spettacolo affascinante anche per chi si trovava sul lungomare.

La serata di sabato è stata dedicata al Crew Party, un’occasione in cui sono state assegnate varie onorificenze. Tra i premiati, il Follaro d’Oro è stato attribuito al Professor Franz Wilhelm Baruffaldi Preis per il suo operato nella gestione della crisi derivante dalla strage di Crans Montana. Inoltre, il Premio Nostromo è andato a Andrea Brigatti, armatore di Cadamà, la prima imbarcazione d’epoca completamente accessibile.

La giornata finale di domenica 5 luglio ha visto una parata delle imbarcazioni partecipanti, che hanno reso omaggio a Nave Palinuro, la goletta del 1934 della Marina Militare Italiana. La cerimonia di premiazione si è svolta a bordo della nave, alla presenza dell’Ammiraglio Roberto Bottazzi Schenone e del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese.

Questo evento ha messo in luce l’importanza della cultura del mare e la necessità di preservare le imbarcazioni storiche, coinvolgendo anche diverse unità della Marina Militare.