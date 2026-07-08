Sabaudia, avviso del Ministero della Salute: attenzione maschere snorkeling

Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un avviso riguardante l’uso delle maschere da snorkeling full face per i bambini. Questa comunicazione è rivolta soprattutto alle famiglie, mettendo in evidenza l’importanza di prestare attenzione, specialmente durante la stagione estiva.

È fondamentale sapere che le maschere da snorkeling full face non sono consigliate per i bambini al di sotto dei 6 anni, a causa dei potenziali rischi per la respirazione, tra cui l’ipossia. Pertanto, è cruciale che i genitori seguano le indicazioni fornite dai produttori e, se hanno dubbi, contattino un pediatra per ricevere ulteriori chiarimenti.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero della Salute, dove si possono trovare informazioni e raccomandazioni utili.

Si invita tutti a prestare attenzione a queste avvertenze, per garantire la sicurezza dei bambini durante le attività acquatiche.