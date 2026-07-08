Priverno, Svicolando: appuntamento 24-26 luglio 2026

Dal 24 al 26 luglio 2026, il centro storico di Priverno si prepara a vivere la XI Edizione di Svicolando: Suoni, Sapori e Suggestioni. Questa manifestazione, che vede il Comune di Priverno collaborare con diverse associazioni locali e i cittadini, trasformerà le strade in un grande palcoscenico all’aperto, ricco di attività artistiche e culturali.

L’inaugurazione avverrà il 24 luglio, quando un trenino turistico partirà da Piazzale Metabo alle ore 18.00. I partecipanti potranno assistere a spettacoli di arte di strada, tra cui burattini e teatri in miniatura, e godere delle performance musicali di artisti come Roberto Billi e Piotta, che si esibiranno il 24 e il 25 luglio nella Piazza Giovanni XXIII.

I vicoli e le piazze di Priverno si animeranno con eventi musicali, letture poetiche e degustazioni di prodotti locali a partire dalle ore 19.00. Le vie interessate includeranno Via Pergola, Via San Giorgio, e Via Regina Margherita, offrendo una varietà di attività che spazieranno dai concerti agli spettacoli di cabaret.

Una novità di quest’edizione sarà il progetto “Fuori le Mura”, che si svolgerà il 25 e 26 luglio presso lo stabilimento Sibelco Spa. Qui, i visitatori potranno ammirare sculture di sabbia e partecipare a diverse attività per bambini, disponibili dalle ore 10.00 alle 18.00.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e i visitatori avranno l’opportunità di esplorare i musei locali, incluso il Museo Archeologico “Carlo Cicala”, che offre visite guidate a partire dalle ore 19.00 durante i giorni della manifestazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Comune di Priverno al numero 0773 91 22 06 oppure visitare il sito www.comune.priverno.latina.it.