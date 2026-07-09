Latina, evento di formazione: consegnati attestati a migranti

All’istituto San Benedetto di Latina si è svolta una cerimonia durante la quale sono stati consegnati attestati a 14 migranti che hanno concluso un corso di cucina.

Questo corso, parte del progetto LGNet 3, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di apprendere abilità culinarie, con l’obiettivo di facilitare il loro inserimento sociale e lavorativo. Le lezioni hanno combinato momenti pratici e teorici, con un focus particolare sulla gastronomia locale.

La cerimonia di consegna degli attestati rappresenta un traguardo importante per i migranti, che ora possono sfruttare le competenze acquisite nel mercato del lavoro. Attività come questa sono fondamentali per sostenere l’integrazione e l’autonomia dei partecipanti.

Per ulteriori informazioni sul progetto e sulle prossime iniziative, si può visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.