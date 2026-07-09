Latina, iniziativa sanitaria: consulenze gratuite il 15 e 24 luglio

La Farmacia Comunale di Latina ha organizzato due giornate dedicate alla prevenzione e al benessere dei cittadini il 15 e 24 luglio. Questi eventi, completamente gratuiti, permetteranno di ricevere consulenze professionali per migliorare il proprio stato di salute.

Durante queste giornate, la Dott.ssa Sara Toldo, biologa nutrizionista, sarà presente per offrire consulenze nutrizionali personalizzate. L’obiettivo è aiutare le persone a adottare uno stile di vita sano e a seguire corrette abitudini alimentari.

Inoltre, la Dott.ssa Chiara Piovesana effettuerà screening metabolici gratuiti, che includeranno la misurazione della glicemia e del colesterolo, due indicatori essenziali per il monitoraggio della salute.

Le attività si terranno presso la Farmacia Comunale di Latina, situata in Viale John Fitzgerald Kennedy, 42. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, gli interessati possono contattare il numero 334 623 3337 o recarsi direttamente in farmacia per ritirare il coupon.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute e ricevere informazioni utili in modo semplice e accessibile.