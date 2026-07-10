Sabaudia, servizio gratuito ‘Tutti al Mare’ per disabili

Il Comune di Sabaudia ha avviato un servizio gratuito denominato ‘Tutti al Mare’, destinato a persone con difficoltà motoria e disponibile fino al 31 agosto 2026. Questa iniziativa è stata creata per facilitare l’accesso alla spiaggia in modo più semplice e sicuro.

Il trasporto sarà operativo dal giovedì alla domenica, utilizzando un veicolo attrezzato per garantire il massimo comfort. Gli utenti saranno accompagnati direttamente da casa al mare. Per ora, non sono stati forniti dettagli specifici sugli orari di questo servizio.

Il servizio è principalmente rivolto a chi ha difficoltà motorie. È importante sottolineare che è necessaria la prenotazione, anche se non sono state chiarite le modalità per effettuare tale prenotazione. Per maggiori informazioni, si può contattare il numero 334 6430934.

Questa iniziativa rientra in un progetto più ampio del Comune di Sabaudia, mirato a promuovere l’autonomia, l’accessibilità e l’inclusione, sotto il supporto del Settore Servizi Sociali.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia o contattare direttamente l’ufficio competente.