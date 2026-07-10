Latina, serata di musica sinfonica il 10 luglio all’Arena Museo Cambellotti

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Il 10 luglio alle 21.00, l’Orchestra Territoriale Tartini, sotto la direzione del Maestro Antonio Cipriani, si esibirà all’Arena Museo Cambellotti di Latina. La serata sarà interamente dedicata alla musica sinfonica e presenterà un programma variegato che include opere di noti compositori come Bartók e De Falla. Non mancheranno celebri colonne sonore, tra cui quelle di Morricone, Mancini, John Williams e Leonard Bernstein.

Ad arricchire la serata ci sarà il mezzosoprano Simona Ruisi, la cui voce unica promette di rendere l’esperienza musicale ancora più emozionante e coinvolgente per tutti gli ascoltatori.

Per chi desidera assistere all’evento, il biglietto è disponibile al prezzo di €10. Gli amanti della musica classica non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa opportunità di godere di un concerto di alta qualità.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Latina o visitare i canali social dell’organizzazione per rimanere aggiornati.