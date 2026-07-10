Latina, serata di musica sinfonica il 10 luglio all’Arena Museo Cambellotti

Il 10 luglio alle 21.00, l’Orchestra Territoriale Tartini, sotto la direzione del Maestro Antonio Cipriani, si esibirà all’Arena Museo Cambellotti di Latina. La serata sarà interamente dedicata alla musica sinfonica e presenterà un programma variegato che include opere di noti compositori come Bartók e De Falla. Non mancheranno celebri colonne sonore, tra cui quelle di Morricone, Mancini, John Williams e Leonard Bernstein.

Ad arricchire la serata ci sarà il mezzosoprano Simona Ruisi, la cui voce unica promette di rendere l’esperienza musicale ancora più emozionante e coinvolgente per tutti gli ascoltatori.

Per chi desidera assistere all’evento, il biglietto è disponibile al prezzo di €10. Gli amanti della musica classica non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa opportunità di godere di un concerto di alta qualità.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Latina o visitare i canali social dell’organizzazione per rimanere aggiornati.