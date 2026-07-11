Cisterna di Latina, modifiche al trasporto pubblico: cosa cambia lunedì 13 luglio

A partire da lunedì 13 luglio, il trasporto pubblico nel quartiere San Valentino di Cisterna di Latina vedrà alcune modifiche significative. Saranno introdotte corse non incluse nel precedente piano di trasporto regionale.

Come comunicato dal gestore del servizio e dalla Regione, torneranno le corse delle ore 6.55 e 8.15 della circolare 4, pensate per soddisfare le esigenze dei lavoratori in un’area con alta densità abitativa. Inoltre, sarà reintegrata la corsa delle ore 7.10 della circolare 1, che parte da piazza Michelangelo e risulta essenziale per chi si muove lungo la via Pontina. Anche la corsa delle ore 16.30 nel senso opposto sarà ripristinata, facilitando così il rientro verso il centro di Cisterna.

In concomitanza con queste modifiche, il sindaco ha emesso un’ordinanza che stabilisce tre punti di salita e discesa per i passeggeri, progettati per essere sicuri e facilmente accessibili nel quartiere San Valentino. Le nuove fermate si trovano in via Vittime del Terrorismo, vicino alla scuola Marcucci, e in via Pietro Nenni, nei pressi di Piazza Ugo La Malfa e del Centro Polivalente.

Il sindaco Valentino Mantini ha incontrato i rappresentanti del Comitato spontaneo del quartiere e dell’Ugl Casa per discutere le criticità legate al servizio di trasporto. Durante l’incontro, sono state esposte le richieste del Comune degli ultimi anni, mirate a garantire un servizio più efficiente.

Per ulteriori dettagli sugli orari aggiornati e sulle corse, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Cisterna.