Latina, oltre 10.000 euro di sanzioni per rifiuti abbandonati

Il Comune di Latina ha avviato controlli straordinari per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Nella prima giornata di queste operazioni, sono state comminate sanzioni per un ammontare superiore a 10.000 euro.

Queste sanzioni derivano da un monitoraggio mirato, pensato per affrontare un problema che sta diventando sempre più serio nella città. L’iniziativa ha come scopo quello di mantenere gli spazi pubblici puliti e di assicurare il rispetto delle leggi ambientali.

Per chi desidera avere maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità per segnalare episodi di abbandono, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.