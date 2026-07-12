Latina, concerto del Coro dell’Associazione Diaphora: appuntamento il 12 luglio all’Arena Museo Cambellotti

di

Il 12 luglio alle 21.00, il Coro dell’Associazione Diaphora si esibirà all’Arena Museo Cambellotti di Latina. Questo concerto, come sottolineato nel post ufficiale, offrirà un viaggio tra la musica italiana e internazionale, accompagnato da brani originali nati durante i laboratori dell’associazione.

Il concerto è pensato per favorire l’inclusione, rendendo la cultura accessibile a tutti. Il repertorio variegato dimostra come la musica possa fungere da ponte per la condivisione e la socializzazione tra le persone.

L’ingresso sarà gratuito e senza necessità di prenotazione, consentendo a chiunque di partecipare e godere della performance musicale. L’Arena Museo Cambellotti, situata nel centro di Latina, offre un’atmosfera perfetta per eventi all’aperto.

Questa proposta è sostenuta dall’Associazione Diaphora, conosciuta per il suo impegno nella diffusione della cultura e nella promozione dell’inclusione sociale attraverso la musica.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale dell’associazione.