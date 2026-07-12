Sabaudia, ripristino energia elettrica nella zona di Mezzomonte

Il Comune di Sabaudia informa che l’energia elettrica è stata ripristinata nella zona di Mezzomonte e nelle aree circostanti. Dopo un’interruzione, il servizio è tornato alla normalità, permettendo a tutti gli utenti di riutilizzare l’energia elettrica senza inconvenienti.

Le operazioni di ripristino sono state concluse con successo, ripristinando la regolarità del servizio. Gli utenti che erano stati interessati dall’interruzione possono ora contare su una fornitura di energia elettrica stabile e continua, senza ulteriori problemi.

Per restare aggiornati e ottenere ulteriori dettagli, è utile seguire i canali ufficiali del Comune. Attualmente non sono disponibili informazioni specifiche sulla durata dell’interruzione o sui soggetti coinvolti nelle operazioni di ripristino.