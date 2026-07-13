Priverno, eventi: assegnazione posteggi per Festa Medievale

Il Comune di Priverno ha reso noto che sono aperte le richieste per l’assegnazione dei posteggi destinati alla vendita temporanea su suolo pubblico, in preparazione della Festa Medievale, in programma nel Borgo di Fossanova dal 11 al 13 agosto 2026.

Questo avviso pubblico offre un’opportunità a tutti i commercianti interessati a ottenere uno spazio per le loro vendite durante l’evento. Per il momento, non sono state comunicate informazioni sui soggetti che parteciperanno alla procedura di assegnazione.

Chi desidera partecipare può trovare ulteriori dettagli nel documento ufficiale pubblicato dal Comune, che contiene anche la modulistica necessaria da compilare per presentare la propria domanda.

La Festa Medievale rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio locale e le tradizioni, richiamando visitatori e residenti e contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Per ulteriori informazioni e per consultare l’avviso completo, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Priverno, dove è disponibile un link dedicato.