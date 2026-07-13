Latina, servizi comunali: noleggio di ausili di mobilità

La Farmacia Comunale di Latina ha attivato un servizio di noleggio di ausili per la mobilità, come stampelle e carrozzine, pensato per coloro che hanno difficoltà a spostarsi. Questo servizio è disponibile presso la sede situata in Viale Kennedy n. 42, nel centro di Latina.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di semplificare le giornate di chi ha bisogno di assistenza nella mobilità, offrendo un supporto reale nei momenti di difficoltà.

Per ricevere ulteriori dettagli o per effettuare un ordine, è possibile contattare la farmacia tramite WhatsApp al numero 334 623 3337.

Questo servizio pubblico rappresenta un’opportunità preziosa per migliorare la vita di chi necessita di ausili per muoversi.