Sabaudia, Suoni del Lago 2026: appuntamento dal 22 al 26 luglio

La manifestazione musicale Suoni del Lago 2026 si terrà al Belvedere di Sabaudia e Santuario della Sorresca dal 22 al 26 luglio 2026, con inizio fissato per le ore 21.15. Questo evento è curato dal Comune di Sabaudia, in collaborazione con la Pro Loco di Sabaudia, l’Associazione I Suoni del Lago e il Parco Nazionale del Circeo.

Nel corso delle cinque serate, i partecipanti potranno godere di concerti che spaziano tra jazz e musica d’autore, con performance di artisti in alcune delle location più incantevoli della città. L’ingresso è libero, permettendo a tutti di unirsi a questa festa della musica.

Un momento particolarmente atteso sarà la serata finale del 26 luglio, dedicata ai nostri amici a quattro zampe, grazie al tradizionale Pet Concert, che vedrà la partecipazione de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il post dedicato sul sito del Comune di Sabaudia o seguire i canali social ufficiali per rimanere informati sugli aggiornamenti.