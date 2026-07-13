Cisterna di Latina, chiusa Via Appia Nord per incidente

A Cisterna di Latina sono state apportate alcune modifiche alla viabilità, come comunicato dal Comune. In particolare, Via Appia Nord è stata chiusa nel tratto che va da via Kennedy a via Civitona.
Questa chiusura è stata disposta a causa di un incidente stradale. Si consiglia a tutti di utilizzare percorsi alternativi per evitare disagi durante gli spostamenti.
Le modifiche alla viabilità interessano soprattutto gli automobilisti che si trovano a transitare in quella zona. I residenti e i pendolari sono invitati a prestare attenzione alle segnalazioni relative alle strade alternative.
Attualmente, non sono disponibili dettagli sulla durata della chiusura, sull’orario dell’incidente o sulle opzioni di viabilità alternativa. È consigliabile rimanere aggiornati consultando il post ufficiale per eventuali sviluppi futuri.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle modifiche alla viabilità, è possibile visitare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Cisterna di Latina.