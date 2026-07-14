Cori, rimborso per attività socio-educative: domande entro 30 settembre 2026

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Il Comune di Cori ha annunciato la disponibilità di un rimborso economico destinato alle famiglie residenti con figli minori che hanno partecipato ad attività socio-educative nel periodo compreso tra il 01 giugno e il 15 settembre 2026, come indicato nel comunicato ufficiale.

Le famiglie residenti che soddisfano i criteri stabiliti nell’avviso possono presentare la propria domanda. È importante che i figli minori abbiano effettivamente preso parte alle attività citate, anche se il comunicato non specifica i luoghi in cui si sono svolte queste iniziative.

Questo rimborso è volto a coprire le spese sostenute durante la partecipazione alle attività educative. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli riguardo all’importo o alla percentuale di rimborso che sarà concessa.

Le famiglie interessate dovranno inviare la domanda entro il 30 settembre 2026 alle ore 12. È consigliabile consultare l’avviso disponibile sul sito ufficiale del Comune per maggiori informazioni e per verificare i documenti richiesti da allegare.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile visitare il comunicato ufficiale del Comune di Cori o contattare direttamente l’ufficio competente.