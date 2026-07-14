Gaeta, Colazione al Mare del Centro Don Bosco: 15 luglio al Palm Beach

Il 15 luglio si svolgerà la Colazione al Mare del Centro Don Bosco, presso il Palm Beach di Serapo. Questo appuntamento è promosso dal Comune di Gaeta e gestito dalla Cooperativa Sociale Orizzonte Altri Colori.

La colonia estiva del Centro Diurno Socio-Educativo “Don Bosco” accompagna i ragazzi in un percorso di scoperta e condivisione. Sulla spiaggia di Serapo, il mare diventa un luogo di apprendimento e socializzazione. Attraverso diverse attività e laboratori, si incoraggia l’autonomia e si favoriscono le relazioni tra i partecipanti.

Il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha messo in evidenza l’importanza educativa e sociale di questa proposta, che incoraggia inclusione e partecipazione. La Colazione al Mare rappresenta un momento in cui le esperienze dei ragazzi si fondono con quelle delle famiglie, creando un’atmosfera di condivisione e festeggiamenti.

Il Vicesindaco Gianna Conte e la Dirigente del Dipartimento Benessere Sociale Anna Maria De Filippis hanno evidenziato come la colonia offra opportunità di apertura verso il territorio, facilitando relazioni e nuove scoperte. La coordinatrice Angela Scuccimarra e l’équipe educativa sono fondamentali per il successo di questo percorso.

Per ulteriori informazioni riguardo l’orario dell’evento e su come partecipare, si invita a consultare il post ufficiale o i canali del Comune di Gaeta.