Sabaudia, rottamazione quinquies: domande entro il 15 dicembre 2026

Il Comune di Sabaudia ha deciso di aderire alla rottamazione quinquies, un’iniziativa pensata per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Questa misura permette di regolarizzare i tributi non pagati fino al 31 dicembre 2023, come comunicato ufficialmente dall’ente.

Tra i debiti che possono essere sistemati attraverso la rottamazione ci sono l’ICI, l’IMU, la TASI, la TARSU, la TARE, la TARI, oltre a sanzioni amministrative e altre entrate patrimoniali. È bene sapere che non sono inclusi in questa misura i debiti derivanti da sentenze della Corte dei conti.

I contribuenti possono così regolarizzare la propria situazione pagando esclusivamente il capitale dovuto, insieme alle spese per le procedure esecutive e ai diritti di notifica. È fondamentale sottolineare che sanzioni e interessi di mora non rientrano in questa agevolazione. La gestione della procedura avverrà unicamente tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Le domande per partecipare a questa iniziativa possono essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Chi intende regolarizzare la propria posizione dovrà effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure scegliere di suddividere l’importo in massimo 54 rate bimestrali, con un tasso d’interesse annuale del 3% per chi opta per la rateizzazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la normativa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione o contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Sabaudia.