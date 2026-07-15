Latina, Tavolo distrettuale sulla Disabilità: convocazione il 28/07/2026

Il Comune di Latina ha programmato un Tavolo distrettuale sulla Disabilità e la Non Autosufficienza che si svolgerà il 28 luglio 2026 alle ore 16. L’incontro avrà luogo presso il Servizio Welfare del Comune di Latina, che si trova in Via Bonn, 2, al primo piano degli uffici comunali.

Durante questo incontro, si discuteranno vari argomenti riguardanti la disabilità e la non autosufficienza, con la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti di associazioni che operano in questo ambito.

Per maggiori dettagli, si invita a consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune o a visitare il sito web dedicato all’evento, dove saranno disponibili tutte le informazioni necessarie.