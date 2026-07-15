Sabaudia, evento per la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento

Il Comune di Sabaudia ha organizzato un evento in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, in programma il 24 luglio alle 10.00 presso il Lungomare Pontino, km 27.050 – Passerella A16.

Questa giornata è dedicata a far conoscere l’importanza della sicurezza in mare e a ridurre il rischio di annegamenti, un tema particolarmente attuale durante l’estate. L’incontro offrirà ai partecipanti informazioni essenziali sulle norme di prevenzione e sicurezza.

Il programma include la presentazione dell’iniziativa, una dimostrazione di soccorso e l’intervento di un team di soccorritori esperti. Sarà un’opportunità preziosa per apprendere le manovre di salvataggio e le pratiche necessarie per garantire la sicurezza in acqua.

L’evento è aperto a tutti i cittadini e turisti che desiderano contribuire a rendere il mare un ambiente più sicuro.

Per ulteriori dettagli, si invita a seguire gli aggiornamenti che verranno pubblicati dal Comune di Sabaudia sui suoi canali ufficiali.