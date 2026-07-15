Sabaudia, evento per la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento

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Il Comune di Sabaudia ha organizzato un evento in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, in programma il 24 luglio alle 10.00 presso il Lungomare Pontino, km 27.050 – Passerella A16.

Questa giornata è dedicata a far conoscere l’importanza della sicurezza in mare e a ridurre il rischio di annegamenti, un tema particolarmente attuale durante l’estate. L’incontro offrirà ai partecipanti informazioni essenziali sulle norme di prevenzione e sicurezza.

Il programma include la presentazione dell’iniziativa, una dimostrazione di soccorso e l’intervento di un team di soccorritori esperti. Sarà un’opportunità preziosa per apprendere le manovre di salvataggio e le pratiche necessarie per garantire la sicurezza in acqua.

L’evento è aperto a tutti i cittadini e turisti che desiderano contribuire a rendere il mare un ambiente più sicuro.

Per ulteriori dettagli, si invita a seguire gli aggiornamenti che verranno pubblicati dal Comune di Sabaudia sui suoi canali ufficiali.