Latina, servizi comunali: prenotazione visite in farmacia

Presso la Farmacia Comunale di Latina, è attivo un servizio che consente di prenotare visite specialistiche e esami diagnostici. Questo servizio, chiamato RECUP, è fornito dalla Regione Lazio e ha lo scopo di facilitare l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini.

Utilizzando il servizio RECUP, è possibile:

➡ prenotare visite ed esami nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale;

➡ modificare o cancellare appuntamenti già fissati;

➡ ricevere assistenza direttamente in farmacia.

Il personale della farmacia è a disposizione per assistere i cittadini nella prenotazione e per offrire tutte le informazioni necessarie.

Per usufruire di questo servizio, è sufficiente recarsi alla Farmacia Comunale di Latina, situata in Viale John Fitzgerald Kennedy, 42 – Latina.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente la farmacia o visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.