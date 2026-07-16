Gaeta, Notte Bianca: appuntamento stasera al cortile di San Nilo

Questa sera, a partire dalle 20, il cortile di San Nilo a Gaeta si trasformerà in un vivace spazio per la Notte Bianca, un evento pensato per i più giovani e per l’intera comunità, promosso dalla Parrocchia – Santuario diocesano San Nilo Abate Gaeta.
La serata inizierà con un DJ SET, che darà il via a una serie di attività, tra cui degustazioni di cibo, racconti di esperienze e momenti di riflessione spirituale. Un momento particolarmente significativo è in programma alle 22, con una preghiera speciale che si svolgerà dalla Chiesa in spiaggia. La festa continuerà poi con un karaoke che si protrarrà fino intorno alla mezzanotte.
La Notte Bianca si propone di diffondere messaggi di pace, speranza e amore, coinvolgendo i giovani in attività che riflettono la Buona Novella attraverso piccoli gesti quotidiani.
Per chi desidera ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale della Parrocchia su Facebook.