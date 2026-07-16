Sabaudia, interruzione energia elettrica: informazioni utili

Sabaudia ha informato i cittadini che, in seguito a un guasto, ci sono interruzioni dell’energia elettrica nella zona di Mezzomonte e nelle aree limitrofe. I tecnici di Enel sono già al lavoro per ripristinare il servizio e risolvere il problema.

Anche se non è stata comunicata una durata esatta dell’interruzione, si stima che il ripristino richiederà almeno tre ore. Si raccomanda ai residenti di prendere le necessarie precauzioni e di prepararsi a possibili disagi durante questo periodo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio guasti di E-Distribuzione al numero 803 500 da rete fissa oppure 02 911 55 155 da rete mobile, dove si potranno ricevere aggiornamenti sullo stato della situazione.

Si consiglia alla popolazione di seguire i canali ufficiali del Comune per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sull’andamento della situazione.