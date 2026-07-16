Cisterna di Latina, uffici postali: variazione orari da 20 luglio

Poste Italiane ha comunicato che, a partire dal 20 luglio e fino al 29 agosto, alcuni uffici postali del Comune di Cisterna di Latina subiranno variazioni nei loro orari di apertura. Questa informazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del Comune.

In particolare, l’Ufficio Postale di Le Castella rimarrà chiuso nei seguenti giorni: 20, 22, 24, 27 e 29 luglio, e 17, 19, 21, 24, 26 e 28 agosto. Per quanto riguarda l’ufficio di Borgo Flora, questo sarà chiuso il 18, 20, 22, 25, 27 e 29 agosto.

Tutti gli altri uffici postali presenti nel comune continueranno a operare con i consueti orari, senza alcuna modifica.

I residenti di Cisterna di Latina dovranno tenere in considerazione queste chiusure temporanee per pianificare le proprie esigenze postali. È consigliabile verificare gli orari prima di recarsi fisicamente agli sportelli.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Cisterna di Latina o contattare direttamente gli uffici postali interessati.