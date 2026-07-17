Gaeta, Summer School Tecnodid: eventi il 16-17 luglio

La Summer School di Tecnodid si svolgerà presso l’Aula Magna del Nautico Caboto a Gaeta il 16 e 17 luglio, confermando il suo secondo anno consecutivo. Questo evento è pensato per gli operatori del mondo scolastico, inclusi insegnanti, dirigenti scolastici e DSGA.

Durante queste due giornate, verranno affrontati temi di grande attualità, come le generazioni fragili e la normativa sulla sperimentazione delle soft skills. Tra i relatori figura il professor Premoli dell’Università Cattolica e la dirigente del MIM, dott.ssa Logozzo. Saranno presentate anche le novità e i documenti programmatici relativi al primo e secondo ciclo di istruzione, con la partecipazione del direttore generale Acerra e della dirigente Stancarone, entrambi del MIM.

Una sezione del convegno sarà dedicata alle sfide legate all’intelligenza artificiale, con gli interventi del professor Mari e del professor Benassi, esperto del MIM. Il programma prevede anche laboratori pratici per dirigenti scolastici, tecnici, docenti e DSGA, con l’intento di fornire strumenti utili per l’attività nelle scuole.

Le attività inizieranno con i saluti della dirigente dell’Istituto Nautico Caboto, accompagnati dalla presenza del consigliere della Regione Lazio Cosmo Mitrano e della vicesindaca di Gaeta, Gianna Conte.