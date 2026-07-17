Sabaudia, eventi jazz: tre serate gratuite a luglio

A Sabaudia, dal 17 al 19 luglio 2026, si terranno tre serate di musica jazz con ingresso gratuito. Questa iniziativa, promossa dal Comune, è stata pensata per coinvolgere sia i residenti che i turisti, come indicato nel comunicato ufficiale.

Il culmine della manifestazione si avrà il 19 luglio con un evento speciale in programma in piazza del Comune. Ogni serata avrà inizio alle 21:30 e offrirà un ampio repertorio di musica dal vivo, studiato per intrattenere e coinvolgere il pubblico.

Ad aprire le serate ci sarà il Mauro Zazzarini Group, che si esibirà insieme a artisti di spicco come il Jesse Davis Quartet e i Pinguini Tattici Nucleari. La rassegna si concluderà con il concerto della Fake News Band, che proporrà un repertorio variegato, capace di attrarre l’attenzione di tutti.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di accesso e sul programma completo, è consigliabile visitare i canali ufficiali del Comune di Sabaudia.