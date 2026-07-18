Sabaudia, servizi comunali: aggiudicati 3 lotti per chioschi

Il Comune di Sabaudia ha recentemente aggiudicato tre lotti per la concessione di chioschi lungo il Lungomare Pontino. Questo intervento rientra in un programma volto a migliorare i servizi balneari disponibili nella zona.

Nonostante alcune polemiche, l’Amministrazione comunale ha deciso di proseguire con l’assegnazione dei chioschi, come comunicato ufficialmente. I lotti aggiudicati si riferiscono a piazzole destinate a garantire assistenza alla balneazione.

Il bando di gara prevedeva l’assegnazione di nove piazzole, ma alla fine sono stati scelti quattro operatori economici. L’aggiudicazione è avvenuta seguendo criteri innovativi, con l’obiettivo di offrire servizi di qualità ai cittadini e ai turisti.

Un aspetto rilevante della gara è il canone annuo che i vincitori dovranno versare, contribuendo così al bilancio comunale. Le tre piazzole assegnate garantiranno ogni anno oltre 100 mila euro nelle casse del Comune, per un totale di 400 mila euro in quattro anni.

Presto sarà indetta una nuova gara per l’assegnazione delle sei piazzole rimanenti, con l’intento di ampliare l’offerta turistica sul litorale entro il 2027. I dettagli riguardanti le modalità di partecipazione e le scadenze per la presentazione delle domande non sono stati specificati nella comunicazione ufficiale.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia o di contattare l’ufficio competente.