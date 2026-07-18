Priverno, concerto di Roberto Billi: appuntamento il 24 luglio

Venerdì 24 luglio, in Piazza Giovanni XXIII, situata nel cuore del centro storico di Priverno, si terrà un concerto di Roberto Billi. L’inizio è fissato per le 21:30 e l’ingresso sarà gratuito, come confermato nel comunicato ufficiale del Comune.

Questo concerto fa parte della manifestazione Svicolando – Suoni | Sapori | Suggestioni e promette di regalare una serata all’insegna della musica e dei racconti. Roberto Billi, conosciuto come vocalist de I Ratti della Sabina e figura di riferimento nel folk-rock italiano, si esibirà con una band composta da sette talentuosi musicisti.

Durante la serata, Billi proporrà brani celebri come Il funambolo e La tarantella del serpente, oltre a presentare alcune anticipazioni dal suo nuovo album Birò. La performance si preannuncia intensa, con un mix di sonorità acustiche ed elettroniche che creeranno un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Non è richiesta alcuna prenotazione per partecipare. Gli organizzatori invitano tutti a portare la propria energia e a godere di un’esperienza musicale memorabile.

L’evento è sostenuto dal Comune di Priverno. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune o la loro pagina Facebook.