Gaeta, incontro tra Sindaco e avvocata Trentini il 17 luglio

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, il Sindaco Cristian Leccese ha ricevuto al Palazzo Comunale l’avvocata Antonella Trentini, presidente di Unaep (Unione Avvocati Enti Pubblici) e direttrice dell’avvocatura civile del Comune di Bologna.

Il Sindaco ha commentato: “È stato un vero piacere accogliere l’avvocata Antonella Trentini qui al Palazzo Comunale. Questo scambio è stato molto utile per la nostra amministrazione. Dialogare e condividere esperienze con professionisti di questo calibro è fondamentale per migliorare l’efficacia, la trasparenza e la solidità legale delle azioni che intraprendiamo a favore dei nostri cittadini.”

Questo incontro mira a ottimizzare le pratiche legali e amministrative del Comune, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sull’orario in cui si è svolto.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo ai cittadini coinvolti o su come possano beneficiare da questa iniziativa. Per restare informati, si suggerisce di consultare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune.