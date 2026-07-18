Gaeta, incontro tra Sindaco e avvocata Trentini il 17 luglio

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Nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, il Sindaco Cristian Leccese ha ricevuto al Palazzo Comunale l’avvocata Antonella Trentini, presidente di Unaep (Unione Avvocati Enti Pubblici) e direttrice dell’avvocatura civile del Comune di Bologna.

Il Sindaco ha commentato: “È stato un vero piacere accogliere l’avvocata Antonella Trentini qui al Palazzo Comunale. Questo scambio è stato molto utile per la nostra amministrazione. Dialogare e condividere esperienze con professionisti di questo calibro è fondamentale per migliorare l’efficacia, la trasparenza e la solidità legale delle azioni che intraprendiamo a favore dei nostri cittadini.”

Questo incontro mira a ottimizzare le pratiche legali e amministrative del Comune, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sull’orario in cui si è svolto.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo ai cittadini coinvolti o su come possano beneficiare da questa iniziativa. Per restare informati, si suggerisce di consultare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune.