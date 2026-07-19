Gaeta, incontro con Maria Grazia Calandrone: oggi alle 19 al Bastione La Favorita

Questo pomeriggio, alle ore 19:00, al Bastione La Favorita di Gaeta, si terrà un incontro con Maria Grazia Calandrone, in occasione della presentazione del suo libro ‘Dimmi che sei stata felice’, pubblicato da Einaudi. L’atmosfera si preannuncia informale, ideale per chi ama immergersi nel mondo della letteratura e delle parole.

Durante l’evento, Milena Mannucci condurrà la conversazione sul libro, mentre Frankie e Cristiano Viti offriranno un accompagnamento musicale, arricchendo l’esperienza per tutti i presenti con melodie suggestive e coinvolgenti.

Al momento, non si dispongono di informazioni riguardanti il costo dell’ingresso o se sia necessaria una prenotazione. Si suggerisce di arrivare con un po’ di anticipo per garantirsi un posto comodo.

L’incontro è organizzato da CittadiGaeta. Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile visitare il post ufficiale sulla loro pagina Facebook, dove vengono condivise tutte le novità relative all’evento.