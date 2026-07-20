Latina, Telemedicina: nuovi esami diagnostici in farmacia

La Farmacia Comunale di Latina ha avviato un interessante servizio di Telemedicina, permettendo ai cittadini di effettuare esami diagnostici in modo veloce e senza dover attendere a lungo, come comunicato dal Comune.
Tra le prestazioni disponibili figurano l’ECG Cardiaco, essenziale per monitorare l’attività elettrica del cuore; l’Holter Pressorio, che consente di controllare la pressione arteriosa per 24 ore; e l’Holter Cardiaco, che registra l’attività cardiaca per un periodo più esteso. Tutti questi esami vengono analizzati da professionisti del settore.
Il servizio è offerto a un prezzo agevolato, in convenzione e tramite impegnativa, con la certezza di ricevere un referto in sole 15 minuti.
Per ulteriori informazioni e per prenotare, i cittadini possono contattare la Farmacia Comunale di Latina, situata in Viale John Fitzgerald Kennedy, 42.
È consigliabile visitare il sito ufficiale della Farmacia Comunale per avere accesso a maggiori dettagli e aggiornamenti su questa nuova offerta.