Gaeta, servizi comunali: pulizia di strade e piazze

Questa mattina, la città di Gaeta ha ospitato una pulizia straordinaria che ha interessato strade, piazze e il lungomare, in seguito a una serata affollata di visitatori.

Gli operatori sono intervenuti già dalle 8:30, affrontando le alte temperature per ripristinare il decoro urbano. Grazie al loro impegno, la situazione è stata sistemata in tempi rapidi.

Il Sindaco Cristian Leccese e la delegata Iolanda Mottola hanno voluto ringraziare gli operatori per la professionalità e la dedizione dimostrate durante il lavoro.

Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulla data e l’ora di questo intervento, è chiaro quanto queste azioni siano fondamentali per la vita della città di Gaeta.

Per rimanere aggiornati, è possibile consultare il post ufficiale del Comune.