Priverno, Svicolando: appuntamento il 24 luglio in Piazza Giovanni XXIII

Il Festival Svicolando – Suoni | Sapori | Suggestioni si svolgerà in Piazza Giovanni XXIII, nel cuore del centro storico di Priverno, venerdì 24 luglio a partire dalle 23.00. L’evento è organizzato dal Comune di Priverno e vedrà esibirsi sul palco il duo romano Inna Cantina.

La serata si preannuncia vivace e coinvolgente, grazie ai ritmi energici e alle vibrazioni positive del reggae proposto dal duo, composto da Jimmy e Ientu. Gli Inna Cantina, già noti per le loro collaborazioni con artisti di fama internazionale come Alborosie e Manu Chao, porteranno a Priverno un’esperienza musicale che ricorda i grandi festival europei.

Il loro repertorio include brani di successo che hanno conquistato le piattaforme come Spotify e TikTok, tra cui “Anima”, “Mahatma Gandhi” e “One Love”. Tuttavia, la loro musica va oltre il semplice intrattenimento: i testi trattano temi significativi come l’inclusione e la giustizia sociale, trasformando ogni esibizione in un messaggio di cambiamento.

L’ingresso all’evento è gratuito e si incoraggia la cittadinanza a partecipare numerosa per trascorrere insieme una serata all’insegna della musica e della condivisione.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul festival, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Priverno.