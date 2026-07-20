Sabaudia, Consiglio comunale: convocazione il 22 luglio 2026

Il Comune di Sabaudia informa che il Consiglio comunale si svolgerà il 22 luglio 2026, a partire dalle ore 19:00, presso l’aula consiliare.
Per chi non potrà essere presente di persona, sarà possibile seguire l’intera seduta in diretta streaming. Inoltre, sarà aperta la possibilità di registrarsi per partecipare attivamente, con un link che verrà fornito in seguito.
Tutti i cittadini interessati a seguire le discussioni e le decisioni del consiglio comunale sono invitati a partecipare.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliabile controllare il comunicato ufficiale del Comune.