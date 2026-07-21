Latina, conferenza sulla riapertura del Parco Falcone e Borsellino

Mercoledì 22 luglio, alle ore 12, si svolgerà nella sala De Pasquale del Comune di Latina una conferenza dedicata alla riapertura del Parco Falcone e Borsellino. L’inaugurazione del parco è prevista per sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19.
All’incontro parteciperanno il sindaco Matilde Celentano, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, insieme alla dirigente Micol Ayuso. Durante la conferenza, verranno presentati i lavori effettuati e forniti dettagli sui progetti ultimati, oltre a informazioni riguardanti l’evento di apertura.
Questa conferenza è aperta a tutti, offrendo così l’occasione di scoprire le novità relative al parco e di conoscere il lavoro svolto per renderlo di nuovo accessibile al pubblico.
Per chi desidera maggiori dettagli, è possibile visitare il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune di Latina.