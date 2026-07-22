Sabaudia, trasporto gratuito: servizio per disabili fino al 31 agosto

Il Comune di Sabaudia ha lanciato un servizio di trasporto gratuito dedicato a chi ha difficoltà motoria. Questo servizio sarà disponibile fino al 31 agosto.

Con questa iniziativa, si desidera facilitare l’accesso al mare, rendendolo più agevole e sicuro. Le persone interessate possono utilizzare questo trasporto per raggiungere le spiagge senza incontrare ostacoli.

Per chi desidera maggiori informazioni o vuole prenotare il servizio, è possibile contattare il numero 334 6430934. Si raccomanda di controllare in anticipo la disponibilità e le modalità di accesso.

Per ulteriori dettagli, si può consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Sabaudia.