Gaeta, servizio di termonebulizzazione: date e dettagli

Il servizio di termonebulizzazione riguarderà l’intero territorio comunale di Gaeta e si svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 luglio, come indicato nel post ufficiale della ditta.

In queste date, la ditta Eco San si occuperà di organizzare e realizzare i lavori, stabilendo tempistiche e aree di intervento in base alle condizioni meteorologiche e alle necessità operative.

Al momento, non sono stati comunicati dettagli precisi sulle zone interessate oppure sugli orari esatti degli interventi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori informazioni.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile consultare il post ufficiale della ditta o contattare direttamente il Comune di Gaeta.