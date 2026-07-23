Latina, sanità: esame dell’udito gratuito il 30 luglio 2026

Il Comune di Latina ha annunciato un’interessante iniziativa per la salute della comunità: il 30 luglio 2026, dalle ore 10 alle 12, si terrà un esame dell’udito gratuito. Questa è un’ottima occasione per i cittadini che vogliono prendersi cura della propria salute uditiva in modo semplice e accessibile.

La prevenzione è fondamentale per individuare tempestivamente eventuali problemi legati all’udito. L’esame è rapido e aperto a tutti, permettendo a molte persone di partecipare e monitorare il proprio stato di salute.

È consigliabile prenotare presso le farmacie locali, anche se non è stata indicata una sede specifica per l’evento. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito udisens.it oppure contattare l’indirizzo email info@udisens.it.

Per dettagli specifici sul luogo e le modalità di partecipazione, si può consultare il post ufficiale del Comune di Latina o chiedere informazioni al proprio medico di base.