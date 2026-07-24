Latina, disinfestazione adulticida: intervento il 24 luglio

Il Comune di Latina ha reso noto che il 24 luglio si svolgerà un intervento di disinfestazione adulticida, programmato dalle 23:00 alle 4:00. Questo intervento conclude il ciclo di disinfestazione previsto per la zona.

Le operazioni interesseranno varie aree, comprese Latina Scalo, Latina Mare, Tor Tre Ponti e diversi borghi, come Borgo Carso, Borgo Podgora e Borgo Faiti, tra gli altri.

Si invitano i cittadini a seguire alcune semplici raccomandazioni durante il trattamento: è fondamentale chiudere porte e finestre, evitare di lasciare cibo e vestiti all’esterno, mantenere gli animali domestici all’interno e svuotare i sottovasi delle piante.

In caso di pioggia, l’intervento sarà rimandato a una data successiva.