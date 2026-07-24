Gaeta, L’Onda del Respiro: percorso di consapevolezza a settembre

L’Onda del Respiro, un percorso dedicato alla Consapevolezza e al BenEssere, si è concluso ieri sera presso la Batteria La Favorita. Ideato dalla professoressa Manuela Garau, questo ciclo di incontri ha riscosso un notevole interesse e partecipazione da parte della comunità locale.

Il percorso ha l’obiettivo di guidare i partecipanti a rimanere presenti attraverso pratiche di mindfulness. Gli incontri hanno incluso attività come il Body scan, la Meditazione metta e la pratica MareaMa, un’esperienza profonda che sottolinea il legame con il mare e con sé stessi. Sono state anche presentate tecniche come il diario delle comunicazioni stressanti e il diario degli eventi piacevoli, curate dalla life coach Fortuna Bonante.

Durante l’estate, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi in pratiche legate alla natura, come l’Abbraccio dell’Albero, e in attività creative, come la colorazione dei sassi di mare. La serata finale ha incluso la Meditazione della Montagna e la creazione di un Mandala di Filo Argentato, simbolo di connessione tra i partecipanti.

Un nuovo ciclo del percorso riprenderà a settembre, con un programma di 8 settimane. Tuttavia, non sono ancora stati forniti dettagli specifici riguardo alle date di inizio o al numero di partecipanti attesi. Durante la serata conclusiva, è stata presentata una Scheda di Chiusura & Orizzonti di Settembre, per raccogliere feedback e spiegare le modalità del nuovo protocollo MBSR a offerta solidale.

Il progetto ha ricevuto supporto dal Sindaco Cristian Leccese e dal Comune di Gaeta, che ha ospitato il gruppo presso la storica Batteria La Favorita. Questo programma si propone di trattare anche tematiche rilevanti come la dismorfofobia, portando la mindfulness nelle scuole di primo e secondo grado.

Per restare aggiornati e avere maggiori dettagli sul prossimo ciclo di incontri, si consiglia di seguire i canali ufficiali dell’organizzatore.