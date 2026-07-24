Sabaudia, beni confiscati: trasferimento al Comune

Di recente, il Comune di Sabaudia ha ricevuto un trasferimento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Questa operazione è stata realizzata in collaborazione con l’Agenzia del Ministero dell’Interno, come indicato nel comunicato ufficiale.

Fra i beni trasferiti ci sono una piscina e altre strutture destinate allo sport, insieme a un supermercato. Tuttavia, non sono stati forniti particolari sui dettagli dei beni trasferiti, né sulla data o il luogo dell’operazione.

Il sindaco Alberto Mosca ha partecipato a incontri presso la Prefettura di Latina per facilitare questo processo. Durante queste riunioni, è emersa la volontà dell’ente locale di destinare questi beni a scopi di pubblica utilità.

Il trasferimento è stato formalizzato presso la Casa comunale, ma non ci sono ulteriori informazioni sulle tempistiche e le modalità di utilizzo dei beni acquisiti.

Per maggiori dettagli, si può consultare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia.