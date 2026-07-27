Cori, interruzione idrica: guasto in corso nelle vie interessate

Attualmente, nel Comune di Cori, si sta verificando un’interruzione dell’acqua nelle aree di Via Casalotto, Via Arboreto e le traverse adiacenti. Questo problema è stato causato da un guasto elettrico imprevisto al serbatoio ex Simbrivio.

I tecnici di Acqualatina sono già al lavoro per risolvere la situazione. Si prevede che il servizio possa tornare attivo in serata, con un ritorno alla normalità previsto durante la notte.

Per garantire l’approvvigionamento idrico, è stata predisposta un’autobotte in Via Madonna del Soccorso, nei pressi dei campi da padel. Gli utenti possono fare riferimento a questo punto per soddisfare le proprie esigenze di acqua.

Acqualatina si impegna a fornire aggiornamenti tempestivi nel caso di ulteriori imprevisti. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il numero verde per emergenze e guasti 800 626 083.

Ci scusiamo per il disagio e si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori dettagli.