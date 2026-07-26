Sabaudia, spettacolo ‘Sabaudia in the World’ il 25 luglio 2026

Il Comune di Sabaudia si prepara ad ospitare lo spettacolo ‘Sabaudia in the World’ sabato 25 luglio 2026, a partire dalle 21.15, in Piazza del Comune. Questa manifestazione offrirà un affascinante connubio di musica e narrazione, mettendo in evidenza la cultura locale.

Tra gli artisti che si esibiranno ci saranno Rita Forte, Alberto Laurenti, i Rumba de Mar, Sunday Domenica di Sanzo e il noto ospite Gabriele Gagliarini. Non mancheranno le performance di Euflavio il Baiano e Agnieszka Koziarowska, rendendo la serata un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di intrattenimento.

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia. L’ingresso è libero e aperto a tutti, senza alcun costo di partecipazione.

Attraverso questa iniziativa, il Comune di Sabaudia desidera sostenere l’arte e la cultura, creando occasioni di socializzazione e condivisione tra i cittadini. Si tratta di un’opportunità per vivere la comunità in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Per rimanere aggiornati su eventuali novità o modifiche al programma, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune e restare sintonizzati per non perdere nulla di questo evento atteso.