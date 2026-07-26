Gaeta, area Ex Stazione: chiarimenti dell’Assessore Magliozzi

L’Assessore ai Lavori Pubblici di Gaeta, Massimo Magliozzi, ha voluto fare chiarezza su alcune affermazioni del Comitato Piazzale Ex Stazione riguardanti l’area Ex Stazione. Questa precisazione è stata necessaria dopo una nota stampa del Comitato, nella quale venivano sollevate preoccupazioni sulla gestione della proposta di acquisizione dell’area.

Magliozzi ha respinto con fermezza le accuse di speculazioni politiche, sottolineando come l’Amministrazione Comunale sostenga pienamente gli obiettivi dell’iniziativa popolare. L’intenzione è di reintegrare l’intera area nel patrimonio della città. Attualmente, l’Amministrazione sta preparando un atto deliberativo per avviare le procedure necessarie all’acquisizione del sito.

Inoltre, l’Assessore ha evidenziato che il progetto presentato dal Comitato era inadeguato, il che ha reso necessario l’intervento dell’Amministrazione per redigere un documento conforme alle normative. Magliozzi ha rimarcato l’importanza di un approccio collaborativo e ha confermato la volontà dell’ente di acquisire l’area, già avviando dialoghi con il Consorzio Industriale Regionale.

Attualmente, il Consorzio ha avviato le procedure per annullare un contratto di gestione sui parcheggi e si attende ora la stesura di una perizia di stima per stabilire il valore della cessione del piazzale. L’Assessore ha assicurato che l’Amministrazione non rimarrà ferma e continuerà a sollecitare gli enti competenti per accelerare le tempistiche.

Infine, Magliozzi ha chiarito che l’acquisizione dell’area non dipende dalla realizzazione del progetto di rigenerazione urbana Cajeta Anima Vitri, ma avverrà non appena le condizioni tecniche lo permetteranno. Anche il sindaco Cristian Leccese ha ribadito l’interesse dell’Amministrazione per l’acquisizione, confermando l’allineamento di intenti con il Comitato.