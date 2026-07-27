Gaeta, evento: celebrazioni per Sant’Anna il 26 luglio 2026

Il Comune di Gaeta ha annunciato un rinnovato impegno nella devozione a Sant’Anna, madre di Maria e protettrice delle madri cristiane, con una serie di celebrazioni religiose in programma per il 26 luglio 2026.

Questi eventi si focalizzeranno sulla figura di Sant’Anna, a cui i cittadini potranno rivolgersi per chiedere protezione e sostegno per le proprie famiglie. In particolare, l’invito è rivolto ai genitori, affinché possano assicurare ai loro figli una crescita sana e formativa, in un contesto di comunità e condivisione.

La giornata inizierà con la solennità dei Santi Anna e Gioacchino, che prevede una serie di messe a partire dalle ore 6.30. La celebrazione principale si terrà alle ore 19.00 presso la Darsena San Carlo, seguita da una celebrazione eucaristica che coinvolgerà tutti i presenti.

Alla conclusione della celebrazione, ci sarà la benedizione e la distribuzione dell’uva di Sant’Anna, accompagnata da uno spettacolo pirotecnico che renderà l’atmosfera ancora più festosa. Inoltre, è previsto il rientro della processione, con omaggi al complesso bandistico locale che allieterà la serata.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, i cittadini sono invitati a seguire i canali ufficiali del Comune, dove saranno pubblicati dettagli e novità riguardanti l’evento.