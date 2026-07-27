Sabaudia, incontro ‘Sabaudia Incontra’ il 31 luglio

Il comune di Sabaudia sarà il palcoscenico dell’incontro ‘Sabaudia Incontra – Dialoghi in Corte’, in programma il 31 luglio alle 21:15 presso la Corte Comunale. Questa iniziativa si propone di favorire un confronto su argomenti di grande attualità.
All’evento prenderanno parte ministri, rappresentanti delle istituzioni e ospiti di rilievo nazionale. Durante la serata si affronteranno questioni riguardanti la politica, l’economia e i principali scenari internazionali, con la moderazione del noto giornalista Andrea Pancani.
La Corte Comunale ospiterà questi dialoghi dal 31 luglio al 21 agosto, accogliendo figure di spicco provenienti da diversi settori, in un ciclo di incontri aperti a tutti i cittadini interessati.
Per ulteriori dettagli sull’evento e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia.