Tragedia Stradale: Cristiano Cordoma, 19 Anni, Perde la Vita in un Incidente in Scooter

Una sera di fine settimana, un incrocio di città, un ragazzo in sella a uno scooter. Poi il silenzio che segue gli urti forti e lascia attorno solo domande. In mezzo, una comunità che rallenta il passo e guarda le strade con occhi diversi.

Capita spesso di passare mille volte dallo stesso incrocio senza farci caso

Luci, clacson, frecce che lampeggiano. Sabato sera, all’altezza di viale IV Novembre e di via Pio (la denominazione completa non è stata ancora confermata), quella routine si è spezzata. C’era un giovane di 19 anni su un mezzo leggero. Si chiamava Cristiano Cordoma. La sua corsa si è fermata all’improvviso per un incidente stradale che ha rotto il ritmo della città.

Di quella sera restano elementi essenziali e poche certezze

La dinamica è in fase di accertamento. Non ci sono dettagli ufficiali su precedenze, velocità, semafori o altri veicoli coinvolti. Sappiamo però una cosa semplice e dura: un impatto su due ruote, in città, fa male più di quanto pensiamo. I mezzi leggeri espongono il corpo. Un errore minimo, un attimo di distrazione, un angolo cieco: basta poco. In ambito urbano, una quota rilevante dei sinistri gravi nasce proprio ai crocevia, tra svolte e frenate tardive. Lo ripetono da anni i professionisti della sicurezza stradale.

L’incrocio e i fatti noti

I soccorritori sono arrivati. Lo ripetiamo senza enfasi, ma con rispetto per chi lavora in strada ogni giorno. Hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno portato in ospedale. Dopo ore in sospeso, è arrivata la notizia più difficile: Cristiano Cordoma, 19 anni, non ce l’ha fatta. Non ci sono formule giuste per dirlo. C’è un vuoto che si sente subito. C’è una famiglia che ora ha bisogno di spazio e discrezione. C’è una comunità che si raccoglie. I telefoni vibrano. I messaggi scorrono veloci. Qualcuno lascia un fiore, qualcun altro una candela. È il modo più semplice per stare vicino quando le parole non bastano.

Non cerchiamo colpe a caso

Aspettiamo le verifiche. Chiediamo, invece, una domanda diretta: quell’incrocio è sicuro? La segnaletica è chiara? L’illuminazione è sufficiente? I tempi semaforici proteggono chi è più esposto? Piccoli interventi possono salvare vite: strisce visibili, isole salvagente, catarifrangenti, cordoli fisici, limiti rispettati davvero. Non servono slogan, servono scelte.

La città che si ferma: sicurezza e responsabilità

Parlare di viabilità urbana non è un tema tecnico riservato agli addetti ai lavori. Riguarda tutti. Chi guida un’auto, chi pedala, chi va in scooter, chi attraversa a piedi. Regole semplici aiutano: velocità moderata, distanza di sicurezza, frecce azionate in anticipo, casco allacciato correttamente, luci funzionanti. Di notte, anche 10 km/h in meno fanno la differenza. Gli studi nazionali indicano che una parte consistente degli esiti più gravi avviene entro i confini cittadini e spesso agli incroci. È un dato sobrio, ma parla chiaro.

C’è infine un punto che tocca tutti noi, al di là dei numeri

Ogni volta che saliamo in strada, entriamo nella vita degli altri. Un secondo in più per guardare, un metro in più per lasciare spazio, un gesto in più per prevedere l’imprevisto. Non restituirà quello che abbiamo perso, ma può impedire un altro scontro domani.

Stasera, a chi passerà da viale IV Novembre e da via Pio, verrà spontaneo rallentare

Forse alzerà lo sguardo, cercherà meglio con gli occhi, ascolterà il motore con più attenzione. È da questi gesti che si ricomincia. E tu, la prossima volta a un incrocio, quanto tempo ti prenderai prima di ripartire?