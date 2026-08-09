Cori, criticità idrica: aggiornamenti dai tecnici di Acqualatina

Il Comune di Cori ha segnalato una criticità idrica che sta interessando la zona.

Attualmente, gli uffici comunali sono in continuo contatto con i tecnici di Acqualatina per garantire un intervento tempestivo e risolutivo. Tuttavia, al momento non sono disponibili dettagli precisi su quando e dove si svolgeranno le operazioni di ripristino.

Si raccomanda ai cittadini di tenersi informati e di seguire i canali ufficiali del Comune per ricevere aggiornamenti e ulteriori informazioni sulla situazione in corso.