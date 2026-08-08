Gaeta, festività di San Domenico: appuntamento l’8 agosto

Oggi, Sabato 8 agosto, si svolge la tradizionale festa di San Domenico, che avrà luogo presso la chiesa a lui dedicata, situata nella parte alta di Gaeta Vecchia. Questa celebrazione è una delle più attese della comunità e richiama molti fedeli.

La messa, durante la quale sarà celebrata l’Eucarestia, avrà inizio alle 19.00 e sarà officiata dall’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari. La presenza dell’Arcivescovo rende l’evento ancora più significativo per tutti i partecipanti.

Questa è un’importante occasione di fede e di condivisione, alla quale sono invitati a unirsi tutti i cittadini e i membri della comunità locale. È un momento per ritrovarsi insieme, riflettere e rinnovare il senso di appartenenza alla comunità.

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