Sabaudia, Borgo San Donato: inaugurazione nuovo spazio aggregazione

Sabaudia ha di recente inaugurato uno spazio dedicato alla socializzazione per gli anziani presso Borgo San Donato. Questo traguardo è stato possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione con i Centri Sociali locali.

Il nuovo Centro Sociale per Anziani è stato pensato come un luogo di incontro, dove le persone della terza età possono socializzare, scambiare esperienze e coltivare nuove amicizie. Come ha comunicato il Comune, questa iniziativa fa parte di un programma più ampio volto a favorire l’invecchiamento attivo e la socializzazione all’interno della comunità.

All’inaugurazione erano presenti anche rappresentanti dei Centri Sociali “Erika” di Sabaudia e del Centro Sociale di Borgo Vodice, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le varie realtà sociali. Il Sindaco ha evidenziato come il nuovo centro si configuri come un punto di riferimento per la comunità, offrendo attività culturali, ricreative e formative per gli anziani.

Anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla data e sull’orario dell’apertura ufficiale, il nuovo spazio è già operativo e pronto ad accogliere le attività che verranno programmate in futuro.

Per ulteriori informazioni sulle attività disponibili e su come partecipare, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia o contattare direttamente gli uffici competenti.